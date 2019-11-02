ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя /ПРАЙМ/. Якорное устройство повреждено после хлопка газа на танкере "Залив Америка" в Находке, сообщил РИА Новости представитель Федерального агентства морского и речного транспорта.

Ранее сообщалось, что в субботу на танкере произошел хлопок газа, погибли два человека, один моряк на глазах спасателей ушел под воду. Его поиски ведутся. СК возбудил уголовное дело.

"Герметичность судна после взрыва не нарушена. Повреждено якорное устройство. Информации о том, сможет ли оно (судно) само подойти к причалу, нет", — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что хлопок газа на "Заливе Америки" произошел в районе пятого грузового танка. Причины ЧП выясняются.