ТАШКЕНТ, 2 ноя /ПРАЙМ/. Страны Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) договорились подготовить концепцию сотрудничества по развитию удаленных и сельских территорий в цифровую эпоху, а также план ее реализации. Соответствующее решение было подписано по итогам заседания Совета глав правительств (СГП) государств-членов ШОС, передает корреспондент РИА Новости.

Предполагается, что концепция будет рассмотрена на Совете глав государств ШОС, который пройдет 22-23 июля в Санкт-Петербурге.

Как уточняется в материалах, в документе идет речь не только об удаленных и сельских, но и о приграничных территориях. Акцент будет сделан на использовании цифровых технологий и инновационных разработок. Создание концепции является инициативой Минэкономразвития РФ.

Также СГП утвердил концепцию взаимодействия железнодорожных администраций стран-членов ШОС. Этот документ создает основу для сотрудничества в сфере железнодорожных перевозок.

По итогам заседания была достигнута договоренность подготовить рамочное соглашение между правительствами ШОС о формировании системы интегрированного управления транспортными перевозками. Цель соглашения — создание единой системы взаимодействия по всем видам транспорта с внедрением современных технологий.