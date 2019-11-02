ВЛАДИВОСТОК, 2 ноя /ПРАЙМ/. Очевидцы ЧП на танкере "Залив Америка" в порту города Находка рассказали РИА Новости, что часть палубы разорвало, как консервную банку.

В субботу на танкере произошел хлопок газа, погибли два человека, один моряк на глазах спасателей ушел под воду. Его поиски ведутся. СК возбудил уголовное дело.

"Палубу разорвало, как консервную банку, выбросило за борт троих, двоих подняли…", — сказал очевидец.

"Предварительно, в танках взорвались газы, разворотило полностью середину палубы, три человека выкинуло за борт. Двоих (уже) подняли, третий утонул. Там сейчас все спасательные буксиры работают", — сообщил другой очевидец.

Он добавил, что другие члены экипажа не пострадали, и уточнил, что было небольшое возгорание, его потушили.

Третий очевидец сообщил РИА Новости, что утром был слышен громкий хлопок. "Нас сильно тряхнуло, когда вышли посмотреть, что случилось, то увидели, что поднимается большое облако (дыма) в районе мыса Астафьева", — сказал собеседник.

По словам очевидцев, обычно, причина ЧП в подобных случаях — неисправность приборов освещения.

По предварительной информации, среди погибших – старпом, боцман и матрос. В компании-судовладельце "Наяда" данную информацию РИА Новости прокомментировать отказались.

Ранее появилось видео последствий хлопка газовоздушной смеси на танкере "Залив Америка". На кадрах видно, что палубу в середине разорвало и подняло, торчат металлические детали крепления палубы.