МОСКВА, 2 ноя /ПРАЙМ/. Президент Объединенного профсоюза рабочих автомобильной промышленности США (UAW) Гэри Джонс складывает свои полномочия с 3 ноября.

"Президент UAW Гэри Джонс подал прошение о вынужденном отпуске после голосования исполнительного совета", — говорится в заявление, опубликованном на сайте профсоюза.

Сообщается, что Джонс покинет свою должность 3 ноября. Обязанности президента профсоюза будет исполнять вице-президент Рори Гэмбл.

В конце августа газета Wall Street Journal сообщила, что агенты Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыски в Джонса. По данным издания, операция ознаменовала "расширение" расследования предполагаемых случаев коррупционных нарушений среди руководящих лиц профсоюза.