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МОСКВА, 4 ноя /ПРАЙМ/. Пираты напали у берегов Бенина на норвежское судно MV Bonita компании JJ Ugland и похитили 9 человек, сообщается на сайте судоходной компании.

"На наше судно MV Bonita напали пираты в субботу утром у берегов (города) Котону / Бенина, пока оно стояло на якоре. Девять членов экипажа забрали с судна", — говорится в сообщении.

Отмечается, что оставшиеся члены экипажа сообщили об инциденте местным властям. Судно Bonita позже прибыло в порт Котону.

Аварийно-спасательная служба судоходной компании следит за ситуацией и находится "в контакте с соответствующими властями".

В заявлении также сообщается, что компания связалась с семьями похищенных членов экипажа. Гражданство похищенных не уточняется.