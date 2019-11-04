ВЛАДИВОСТОК, 4 ноя /ПРАЙМ/. Спасательные службы возобновили поиски моряка с танкера "Залив Америка", пропавшего после взрыва, в четвертом районе якорной стоянки порта Находка, сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Спасательная операция возобновлена в 8.50 по местному времени (01.50 мск), в 9.10 (02.10 мск) (группа) прибыла в четвертый район якорной стоянки", — сообщил РИА Новости представитель аварийно-спасательного подразделения порта Находка.