С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Несколько поездов дальнего следования на Октябрьской железной дороге (ОЖД) опаздывают после сбоя в работе устройств контактной сети из-за непогоды, сообщает ОЖД.

"Неблагоприятные погодные условия, наблюдающиеся в регионах северо-запада вечером 5 ноября, привели к сбоям в работе устройств контактной сети на Октябрьской железной дороге. Последствия непогоды устраняются специальной техникой — вибропантографами, убирающими наледь с проводов", — говорится в сообщении.

В частности, задерживаются поезда: №9 Архангельск – Санкт-Петербург (задержка более четырех часов), №74 Санкт-Петербург – Тюмень (более четырех часов), №124 Санкт-Петербург – Киров (более четырех часов), №72 Санкт-Петербург – Екатеринбург (около трех часов), №15 Мурманск – Москва (около трех часов), №806 Санкт-Петербург – Петрозаводск (более четырех часов), №820 Псков – Петрозаводск (около трех часов), №456 Санкт-Петербург – Архангельск (около двух часов), №65 Мурманск – Минск (около четырех часов), №812 Псков – Санкт-Петербург – (более часа).

Сообщается, что для пассажиров поездов, задерживающихся в пути на более чем четыре часа, будет организовано питание. Для пассажиров поездов №9 Архангельск – Санкт-Петербург и №812 Псков – Санкт-Петербург в связи с поздним прибытием будет организована доставка автобусами от Ладожского и Балтийского вокзалов.

В настоящее время на ОЖД работает оперативный штаб, специалисты предпринимают необходимые меры для нормализации графика движения поездов.