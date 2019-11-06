МОСКВА, 6 ноя /ПРАЙМ/. Объем грузовых авиаперевозок в мире в сентябре снизился 4,5% в годовом выражении, сообщается в пресс-релизе Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

IATA продолжает отмечать в качестве основных негативных факторов эскалацию торговых конфликтов, геополитические и экономические риски, а также ослабление новых экспортных заказов.

По данным IATA, наибольшее снижение показателя в сентябре зафиксировано в странах Ближнего Востока — на 8%, в Азиатско-Тихоокеанском регионе — на 4,9%, в Северной Америке — на 4,2%, в Европе — на 3,3%. Снижение в странах Латинской Америки составило всего 0,2%, рост был зафиксирован только в Африке — на 2,2%.

Объем международных грузовых авиаперевозок в сентябре снизился на 5% в годовом выражении.

По данным Росавиации, объем грузовых авиаперевозок в России в сентябре увеличился на 6,2% в годовом выражении. В том числе объем международных грузовых авиаперевозок компаний РФ вырос на 8,4%, внутренних — на 2,8%.