С.-ПЕТЕРБУРГ, 6 ноя /ПРАЙМ/. Паром с туристами "Принцесса Анастасия" компании Moby SPL вернулся в порт Стокгольма после перезапуска генераторов, сообщили в пресс-службе компании-оператора.

"Капитан судна принял решение возвратиться в порт Стокгольма", — сообщила РИА Новости представитель компании Moby SPL Анна Соловьева.

Ранее сообщалось, что электроснабжение на пароме восстановлено.

"В данный момент паром швартуется в порту Стокгольма", — добавила Соловьева.

На борту находится 866 человек, пострадавших среди них нет. Планируется, что после проверки "Принцесса Анастасия" продолжит свой маршрут в Хельсинки и далее в Санкт-Петербург.

Ранее сообщалось, что по данным издания Expressen паром российского оператора Moby SPL сел на мель у берегов Стокгольма. Спасательные службы получили сигнал о происшествии около 18.00 по местному времени (20.00 мск). На месте работают спасатели, к парому направлен буксир, который необходим для сопровождения.