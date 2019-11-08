БУЭНОС-АЙРЕС, 8 ноя /ПРАЙМ/. Частные грузовые компании стали клиентами железнодорожного завода "ТМХ-Аргентина" — дочернего предприятие российского "Трансмашхолдинга" в латиноамериканской стране, сообщил журналистам президент "ТМХ-Аргентина" Тибо Дестерак.

"ТМХ-Аргентина" начал строительство нового завода по производству железнодорожных вагонов и локомотивов в поселке Мечита в провинции Буэнос-Айрес в мае текущего года. В течение 2-2,5 лет компания будет готова начать производство вагонов. Завод потребует инвестиций в 70 миллионов долларов из числа 200 миллионов, что компания вложит в Аргентину на протяжении пяти лет, создавая 1200 рабочих мест.

"Три частных грузовых железнодорожных оператора стали нашими клиентами (в Мечите). Плюс к этому наши клиентами являются "Аргентинские железные дороги", — сказал Дестерак.

Говоря в целом о развитии совместных проектов России и Аргентины, он подчеркнул, что в настоящее время заканчивается анализ предложений в рамках крупного тендера на поставку вагонов в латиноамериканскую страну.

"Мы ждем новостей от правительства. Рассчитываем победить, мы ответили на все технические вопросы", — отметил Дестерак. Речь идет о поставке 560 вагонов.

Он заметил, что компания инвестировала в Аргентину, чтобы в том числе иметь доступ на региональный рынок. "У нас есть диалог с частными и государственными операторами в Чили, Боливии, Парагвае и Уругвае. Нужно время, чтобы убедить партнеров, что мы те, кто может решить их проблемы", — подчеркнул Дестерак.