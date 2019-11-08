МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. ГУП "Московский метрополитен" выделит 214,83 миллиарда рублей на обеспечение транспортного обслуживания на Московском центральном кольце (МЦК) на протяжении 15 лет, свидетельствуют материалы, размещенные на сайте госзакупок.

"Оказание агентских услуг по осуществлению комплекса юридических и фактических действий, направленных на обеспечение транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом общего пользования на МЦК", — говорится в техзадании. Услуги будут оказываться с 2020 года по 2034 год включительно.

Начальная цена составляет 214,83 миллиарда рублей.

Отмечается, что обеспечение транспортного обслуживания на МЦК включает в себя, в частности, оказание услуг по перевозке пассажиров по МЦК, организацию распространения билетов, а также поддержание инфраструктуры железнодорожного транспорта общего пользования, используемой при перевозках пассажиров по МЦК. Также услуги включают в себя организацию рекламной и торговой и деятельности в железнодорожном подвижном составе по согласованию с заказчиком.

Для осуществления перевозок исполнитель будет использовать железнодорожный подвижной состав в количестве 51 состава по 5 вагонов.

Руководитель транспортного комплекса Москвы Максим Ликсутов заявил в конце октября, что пассажиропоток на МЦК в 2019 году увеличился на 14%.

Московское центральное кольцо (МЦК) длиной 54 километра проходит по 26 районам Москвы, на нем 31 транспортно-пересадочный узел, с которых можно совершить пересадку на станции метро и пригородные направления, а также наземный общественный транспорт.