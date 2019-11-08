МОСКВА, 8 ноя /ПРАЙМ/. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, согласно которому Минтранс России получит полномочия принимать решения о переводе железнодорожных путей общего пользования в пути необщего пользования, следует из базы данных ГД.

Действующим законодательством не предусмотрено правовых оснований для изменения статуса железнодорожных путей. Как следует из пояснительной записки, в настоящее время владелец инфраструктуры при изменении назначения железнодорожного пути общего пользования должен пройти следующую процедуру: закрытие железнодорожного пути общего пользования, открытие нового пути необщего пользования после принятия такого пути в эксплуатацию.

Законопроектом предлагается установить, что "Минтранс России принимает решения о переводе железнодорожных путей общего пользования в железнодорожные пути необщего пользования и наделяется полномочием на установление соответствующего порядка (критериев)", следует из пояснительной записки.

"Критерии принятия решения об отказе владельцу инфраструктуры в переводе железнодорожных путей общего пользования в железнодорожные пути необщего пользования будут аналогичны критериям, закрепленным в Порядке закрытия железнодорожных путей общего пользования, имея в виду сложившуюся практику его применения, а также необходимость единообразного подхода к указанным процедурам", — говорится в документе.