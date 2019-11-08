ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 8 ноя /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании S7, вылетевший вечером в пятницу из Нижневартовска в Новосибирск, вернулся обратно, сообщили РИА Новости в представительстве перевозчика в воздушной гавани.

Согласно информации на сайте авиакомпании, рейс S7 5330 вылетел из Нижневартовска в Новосибирск в 22.55 по местному времени (20.55 мск).

"Самолет вернулся обратно. Сейчас работаем с пассажирами", — сказал собеседник агентства, не уточнив причин возвращения рейса.

Тип вернувшегося воздушного судна — Embraer-170, сообщается на сайте новосибирского аэропорта. По информации источника РИА Новости в местных экстренных службах, на борту находилось около 50 человек.

По данным Telegram-канала "Сейчас Нижневартовск", который ссылается на источники в оперативных службах аэропорта, после взлета экипаж самолета сообщил о том, что не закрылась передняя стойка шасси, и принял решение о возвращении, при этом никто не пострадал.

На сайте перевозчика в свою очередь указано новое расчетное время вылета рейса в Новосибирск — 3.50 (1.50 мск).