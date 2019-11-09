ВАШИНГТОН, 9 ноя /ПРАЙМ/. Второй крупнейший авиаперевозчик США компания American Airlines отложила эксплуатацию самолетов Boeing 737 MAX до 5 марта 2020 года.

Полеты лайнеров модели 737 MAX приостановлены с марта после сразу двух авиакатастроф, в которых подозревают дефекты одной из систем, работавшей некорректно и вызвавшей катастрофы вопреки действиям пилотов. В октябре 2018 года в Индонезии разбился самолет компании Lion Air, а в марте — Ethiopian Air, всего погибли 346 человек. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.

"American Airlines продолжает поддерживать постоянный контакт с Федеральным авиационным управлением, министерством транспорта (США) и Boeing. В соответствии с последними указаниями, American ожидает, что возобновление планового коммерческого обслуживания самолетов Boeing 737 MAX, входящих в авиапарк American, произойдет 5 марта 2020 года", — говорится в сообщении компании. Отмечается, что как только самолет будет сертифицирован, American Airlines планирует выполнить демонстрационные полеты или полеты только для членов экипажей и приглашенных гостей до 5 марта.

В парке American Airlines есть 24 самолета Boeing 737 MAX и еще несколько десятков были заказаны у компании-производителя.