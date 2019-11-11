ПЕКИН, 11 ноя /ПРАЙМ/. Российский железнодорожный контейнерный оператор "Трансконтейнер" ведет обсуждение возможности организовать перевозки пищевых продуктов из Европы в Китай транзитом через Россию, заявил РИА Новости гендиректор TransContainer Freight Forwarding (Shanghai) Егор Брагинец.

"Основной наш фокус — на транзитных перевозках Китай — Европа. Потому как ни для кого не секрет, что политика "Один пояс, один путь" в плане предоставления субсидий постепенно заканчивается, есть предпосылки, что часть субсидий будет отменена, и прежде всего это касается перевозок в Россию и импорта из России. При этом транзитные перевозки будут продолжаться поддерживаться", — сообщил Брагинец.

По его словам, "недавно мы запустили контейнерные поезда из провинции Шаньдун вместе с логистической компанией Hi Speed, в том числе на Европу, к примеру маршрут из Яньтая до Гамбурга составляет 10,4 тысячи километров, транзитное время составило 16 суток на первый поезд, были небольшие временные потери, мы сейчас анализируем это".

"Мы работаем с китайскими платформами, которые аккумулируют грузы для отправки в Европу, чтобы предлагать этот "бесшовный маршрут" нашим клиентам. Кроме того, сейчас активно ведётся обсуждение перевозок пищевых продуктов из Европы в Китай, поездом и транзитом через Россию", — сообщил собеседник агентства.

Он указал, что "пока российская сторона принимает решение, как оформлять этот транзит, учитывая, что ряд продуктов, в том числе европейское мясо, запрещено к ввозу".