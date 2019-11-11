МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Авиаконцерн Boeing планирует возобновить поставку на рынок моделей пассажирского лайнера 737 MAX в декабре текущего года после получения соответствующего разрешения от федерального управления гражданской авиации США (FAA), говорится в официальном релизе компании.

"Возможно, что возобновление поставок MAX клиентам авиакомпаний может начаться в декабре после сертификации FAA", — сказано в сообщении.

Авиакомпания также отмечает, что идет работа над проверкой требований к обучению персонала, и что все сопутствующие изменения произойдут до возобновления коммерческих полетов 737 MAX, запланированного на январь 2020 года.

Полеты Boeing 737 MAX в марте текущего года были приостановлены в США и многих других странах после того, как разбились два таких лайнера. Были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования. Boeing занимается устранением этих недочетов и обновил программу обучения пилотов.