ВОРОНЕЖ, 11 ноя /ПРАЙМ/. СК начал проверку по факту расцепки во время движения вагонов пассажирского поезда Москва — Белгород, сообщает в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ.

Ранее Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видео, снятое пассажиром фирменного поезда Москва-Белгород вечером в воскресенье. На видео мужчина показывает отцепившиеся вагоны и людей, которые по темноте по рельсам идут к составу, который после отцепления успел уйти вперед, но остановился и ожидал пассажиров. По словам мужчины, поезд "разорвался" на ходу в 20 минутах езды от Белгорода.

Согласно данным ЮВЖД, поезд №743 Москва — Белгород был вынужденно остановлен по техническим причинам на перегоне Беленихино — Сажное и в 00.26 мск понедельника отправился по назначению. Задержка поезда по прибытию в Белгород составила 1 час 57 минут.

"Организована доследственная проверка по факту расцепки вагонов пассажирского поезда сообщением "Москва — Белгород". По предварительным данным, 10 ноября 2019 года примерно в 22 часа 42 минуты на перегоне станций "Беленихино — Сажное" произошла остановка пассажирского поезда сообщением "Москва — Белгород" в связи с расцепкой четвертого и пятого вагонов по технической причине", — говорится в сообщении.

По данным следствия, в результате происшествия никто из пассажиров и членов локомотивной бригады не пострадал. Следствие устанавливает все обстоятельства и причины случившегося.