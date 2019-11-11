МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Федеральная пассажирская компания (ФПК) подтвердила остановку поезда под Белгородом из-за отцепления вагонов, компания проверит вагоны соответствующего типа, сообщил РИА Новости представитель ФПК.

Ранее Telegram-канал "Белгород №1" опубликовал видео, снятое пассажиром фирменного поезда "Москва — Белгород" вечером в воскресенье. На видео мужчина показывает отцепившиеся вагоны и людей, которые в темноте по рельсам идут к составу, который после отцепления успел уйти вперед, но остановился и ожидал пассажиров.

"Десятого ноября, в 22.30, на перегоне Беленихино – Сажное (Белгородская область) по техническим причинам был вынужденно остановлен пассажирский поезд №743 "Москва – Белгород". Вынужденную остановку состава вызвало нарушение целостности крепления элементов сцепного устройства вагона, в результате чего произошла автоматическая остановка поезда. Угрозы для пассажиров не было", — пояснил собеседник агентства.

"Проводники и машинист поезда обеспечили безопасный переход пассажиров из хвостовых вагонов поезда в "голову" состава. Задержка прибытия поезда №743 "Москва – Белгород" на конечную станцию составила 1 час 57 минут. На движение других поездов этот случай не повлиял. Вагон, имеющий несоответствия, был исключен из состава поезда и направлен для дополнительного инструментального контроля причастными специалистами. Причина технической неисправности в настоящий момент устанавливается", — добавил представитель ФПК.

По его словам, сейчас поезд курсирует согласно установленному расписанию, а все пассажирские вагоны этого типа, находящиеся в эксплуатируемом парке ФПК, будут дополнительно проверены в целях обеспечения безопасности перевозок.

Также ранее в понедельник Московское межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ сообщило, что комитет начал проверку этого случая.