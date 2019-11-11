МОСКВА, 11 ноя /ПРАЙМ/. Россия предложила Египту модернизировать верфи Суэцкого канала и обозначила возможности строительства новой, сообщила пресс-служба Минпромторга.

Замглавы Минпромторга Олег Рязанцев посетил с рабочей поездкой Египет. В рамках поездки состоялась встреча российской делегации с руководителем администрации Суэцкого канала — вице-адмиралом Усамой Рабиа. В состав российской делегации вошли представители ведущих отечественных организаций судостроительной отрасли: судостроительная корпорация "АК Барс" и Центр технологии судостроения и судоремонта (ЦТСС).

"Российская сторона представила проекты по модернизации существующих верфей Суэцкого канала, а также обозначила возможности строительства новой верфи. Египетские коллеги в свою очередь отметили, что совместное сотрудничество между администрацией Суэцкого канала и российской компанией АО "Судостроительная корпорация "АК Барс" приведёт к желаемым результатам в свете стремления обеих сторон превратить условия соглашения в исполнительные шаги", — говорится в сообщении.

В октябре судостроительная корпорация "АК Барс" подписала в Египте меморандум, предполагающей ее участие в масштабном проекте строительства и модернизации верфей Суэцкого канала, а также развитие таких направлений, как судостроение и судоремонт в этом регионе.

Кроме того, в рамках поездки состоялась встреча с советником президента по развитию морских портов и Суэцкого канала Мохабом Мамишем, в ходе которой стороны обсудили приоритетные направления сотрудничества России и Египта в сфере судостроения и судоремонта и обозначили основные векторы дальнейшей работы.

Суэцкий канал, соединяющий Средиземное и Красное моря, имеет протяженность 163 километра и является одной из крупнейших искусственных водных артерией мира. На его долю приходится 10-12% мирового морского грузооборота. Каналом ежедневно пользуются десятки судов, которые следуют из Европы в Азию и обратно, не совершая при этом длительного плавания вокруг Африки.