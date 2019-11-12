ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя /ПРАЙМ/. Компания-судовладелец "Наяда", в чьем ведении находится танкер "Залив Америка", где произошел взрыв и погибли люди в Приморье, выплатила семьям погибших по 1 миллиону рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Танкер находится в безопасности, стоит у причала. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Как и было обещано, всем семьям выплатили по 1 миллиону рублей", — сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".

Он добавил, что выплаты получили семьи двоих погибших, а также третьего члена экипажа, который, по закону, пока считается "пропавшим без вести".

Поиски третьего члена экипажа танкера "Залив Америка" продолжаются.