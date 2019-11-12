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ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя /ПРАЙМ/. Компания-судовладелец "Наяда", в чьем ведении находится танкер "Залив Америка", где произошел взрыв и погибли люди в Приморье, выплатила семьям погибших по 1 миллиону рублей, сообщил РИА Новости представитель компании.

Ранее сообщалось, что на танкере "Залив Америка" в приморском порту Находка произошел хлопок газа, погибли два человека, третий утонул на глазах экипажа. Танкер находится в безопасности, стоит у причала. СК возбудил уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности эксплуатации и движения морского транспорта, повлекшее смерть двух и более лиц".

"Как и было обещано, всем семьям выплатили по 1 миллиону рублей", — сообщил РИА Новости представитель компании-судовладельца "Наяда".

Он добавил, что выплаты получили семьи двоих погибших, а также третьего члена экипажа, который, по закону, пока считается "пропавшим без вести".

"Сегодня поиски (третьего моряка — ред.) продолжаются силами компании. Проводится осмотр водной поверхности акватории порта и береговой линии. Ранее к поискам привлекались водолазы", — сообщил представитель компании. Он добавил, что в поисках задействованы катера и собственные аварийно-спасательные формирования компании "Наяда".

По словам представителя компании-судовладельца, во вторник состоится совещание, на котором, в частности, будет рассматриваться вопрос о прекращении или продолжении поисковых работ. Ранее сообщалось, что поиски продлятся до 12 ноября включительно.