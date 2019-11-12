КАИР, 12 ноя /ПРАЙМ/. Партнер "АвтоВАЗа" в Египте Al-Amal Co начинает сборку и реализацию на местном рынке обновленной модели Lada Granta, в том числе с новой автоматической коробкой передач, в 2020 году планируется собрать 5 тысяч таких машин, сообщил на пресс-конференции в Каире глава египетской компании Амр Сулейман.

"Мы уже начали собирать, готовы предоставить автомобили нашим дистрибьютерам", — сказал Сулейман. По его словам, планируется произвести 5 тысяч обновленных Lada Granta в 2020 году. Он добавил, что компания полностью обеспечена запчастями для обновленной модели.

Предыдущая модель была хорошо принята на египетском рынке, где было продано порядка 10 тысяч автомобилей.

"Обновлённая Granta — машина эконом-класса, но при этом с самыми лучшими показателями безопасности в этой ценовой категории на египетском рынке", — отметил Сулейман. Как ожидается, в базовой комплектации автомобиль будет стоить 158 тысяч египетских фунтов (9 тысяч 800 долларов). Цена Lada Granta с автоматической коробкой передач составит 178 тысяч египетских фунтов (11 тысяч 125 долларов), что делает её самым недорогим автомобилем с "автоматом" на египетском рынке.

Как рассказал РИА Новости менеджер по экспорту "АвтоВАЗа" Пьер-Эли Долои, Lada Granta была адаптирована под египетский рынок. "Мы адаптировали комплектацию для египетского рынка, чтобы была правильная цена в этом сегменте. Мы, к примеру, убрали подогрев сидений, который для египетского рынка не нужен", — заявил собеседник агентства. При этом в египетском варианте Lada Granta сделана максимальная для этой модели шумоизоляция по просьбе местных партнеров.