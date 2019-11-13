ЛОНДОН, 13 ноя /ПРАЙМ/, Наталья Копылова. Американский производитель электромобилей Tesla рассматривала Великобританию в качестве страны для строительства своего первого европейского завода, однако выбор пал на Германию из-за предстоящего выхода Британии из ЕС, заявил основатель американской компании Илон Маск.

По его словам, неопределенность, связанная Brexit, слишком повышает риски строительства завода в стране. "Brexit делает строительство завода в Великобритании слишком рискованным", — сказал Маск изданию Auto Express, добавив, что опыт Германии в автостроительном секторе во многом предопределил выбор страны.

Маск в среду заявил, что первый европейский завод Tesla, а также центр проектирования будет построен в Берлине. В Германии компания планирует выпускать батареи, двигатели и электромобили, начав с модели Model Y. В октябре компания сообщала, что ожидает начала производства на своем первом европейском заводе в 2021 году.

Американская компания Tesla Motors была основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Штаб-квартира компании находится в Пало-Альто, штат Калифорния, США. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности, Toyota и Daimler.