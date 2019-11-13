МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по рейтингам французской Renault S.A. до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.

При этом долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне "ВВВ".

"Негативный прогноз отражает ухудшение прибыльности и генерирования денежного потока, которые стали результатом неблагоприятных экономических условий", — объясняет свое рейтинговое действие агентство.

Fitch полагает, что давление на финансовые показатели будет также оказывать сохраняющаяся неопределенность относительно стратегического управления альянсом с Nissan Motor Co.

Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors.