Fitch ухудшило прогноз по рейтингам Renault до негативного со стабильного
МОСКВА, 13 ноя /ПРАЙМ/. Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings ухудшило прогноз по рейтингам французской Renault S.A. до негативного со стабильного, говорится в сообщении агентства.
При этом долгосрочный рейтинг дефолта эмитента (РДЭ) подтвержден на уровне "ВВВ".
"Негативный прогноз отражает ухудшение прибыльности и генерирования денежного потока, которые стали результатом неблагоприятных экономических условий", — объясняет свое рейтинговое действие агентство.
Fitch полагает, что давление на финансовые показатели будет также оказывать сохраняющаяся неопределенность относительно стратегического управления альянсом с Nissan Motor Co.
Renault S. A. — одна из крупнейших французских автомобилестроительных корпораций, входит в альянс Renault-Nissan. Компания является собственником румынской марки Dacia, корейской Renault Samsung Motors.
https://1prime.ru/transport/20191113/830544747.html