МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Дешевле всего россияне могут поменять резину в Краснодаре — здесь средняя стоимость услуги составляет 1050 рублей, свидетельствуют данные исследования цен на услугу "Замена шин" в российских городах-миллионниках, проведенных крупнейшим в стране онлайн-автосервисом Uremont.

Согласно данным компании, дороже всего "переобуться" можно в Санкт-Петербурге, где средний чек за услуги по смене резины самого распространенного в России радиуса колес R16 составляет 2,1 тысячи рублей, на втором месте Москва — 2 тысячи рублей, тройку лидеров замыкает Казань — 1,66 тысячи рублей.

Аналитики компании Uremont в ноябре проанализировали стоимость услуги "Замена шин" на станциях техобслуживания (СТО), находящихся в 16 российских городах-миллионниках. Всего в проекте участвовало 550 автосервисов. Исследование было проведено по трем направлениям: составление онлайн-заявки через онлайн-автосервис Uremont, общение с представителями техцентров, и личный визит в СТО — в Москве, Петербурге, Челябинске, Красноярске, Уфе и Нижнем Новгороде.

По итогам исследования аналитики получили следующие суммы за услуги смены шин (по убыванию): Санкт-Петербург — 2,1 тысячи рублей, Москва – 2 тысячи, Казань – 1,66 тысячи, Воронеж и Пермь – 1,65 тысячи, Уфа – 1,64 тысячи, Екатеринбург – 1,6 тысячи рублей, Красноярск – 1,59 тысячи, Нижний Новгород – 1,58 тысячи, Омск — 1,53 тысячи, Самара – 1,44 тысячи, Челябинск – 1,32 тысячи, Ростов-на-Дону – 1,31 тысяча, Новосибирск — 1,27 тысячи, Волгоград – 1,21 тысячи и Краснодар — 1,05 тысячу рублей.

"Если брать цены на отдельных СТО, самую низкую цену на замену шин предложил автосервис в Красногорске — за популярную услугу специалисты сервиса просят 900 рублей. Самый высокий ценник на смену резины оказался в одном из СТО столицы — 2,7 тысячи рублей", — отмечается в исследовании.

"Несмотря на то что наш рейтинг основывается на данных об услуге "Замена шин" в городах-миллионниках, эти цифры дают представление о том, сколько примерно могут стоить сезонные работы в ближайших к крупным населенным пунктам СТО. В селах и маленьких городах цены очень сильно разнятся — многое зависит от локации и личных отношений (про "гаражные" СТО, не подключенные к Uremont), но вопрос качества и надежности в вопросах экономии стоит остро. Москвичи нередко ездят в Подмосковье в целях найти более дешевый вариант для сезонной смены шин, то же касается и жителей других городов", — комментирует основатель Uremont Артур Терисаян.