ЮЖНО-САХАЛИНСК, 14 ноя /ПРАЙМ/. Авиарейсы из Южно-Сахалинска на курильский остров Кунашир в четверг пришлось отменить из-за метели и штормового ветра, сообщила РИА Новости пресс-секретарь аэропорта Южно-Сахалинска Марина Суетинова.

"Рейсы из областного центра в Южно-Курильск и обратно пришлось отменить по метеоусловиям. Кроме того, вылет самолета в Курильск (райцентр на Итурупе) предварительно задержан на три часа, оттуда в Южно-Сахалинск — на 2,5 часа. Полеты состоятся при улучшении погодных условий", — рассказала собеседница агентства.

В четверг циклон охватил 12 муниципальных образований Сахалина и Курил. Ранее был отменен рейс теплохода "Игорь Фархутдинов", единственного морского перевозчика на линии Сахалин — Курилы. В настоящее время закрыта паромная переправа Холмск — Ванино, ограничено междугороднее автобусное сообщение почти по всему острову.

По информации регионального правительства, из-за отмены воздушного и морского сообщения несколько десятков жителей острова Шикотан остались в Южно-Сахалинске. Их разместили в гостиницах областного центра.