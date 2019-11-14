МОСКВА, 14 ноя /ПРАЙМ/. РЖД за первые три квартала увеличили выплаты своему правлению в два с половиной раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 2,658 миллиарда рублей, следует из отчета компании.

В частности, заработная плата правлению за январь-сентябрь текущего года выросла до 735,67 миллиона рублей с 520,1 миллиона годом ранее, премии — до 1,92 миллиарда рублей с 547,1 миллиона, соответственно.

"По элементу "премия", в том числе, указано выплаченное в первом полугодии 2019 года за счет резерва, начисленного в предыдущие отчетные периоды, вознаграждение за трехлетний период в размере 1,29 миллиарда рублей", — уточняется в отчете.

Согласно информации на сайте РЖД, всего в правление компании входят 23 человека, в том числе гендиректор компании Олег Белозеров, его первые заместители, заместители, главный бухгалтер и начальник правового департамента.

В 2018 году РЖД увеличили выплаты правлению на 4,7% по сравнению с предшествовавшим годом, до 1,33 миллиарда рублей.