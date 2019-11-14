БРАЗИЛИА, 14 ноя /ПРАЙМ/. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, готов принять участие в программе приватизации Бразилии и интересуется портовыми объектами в этой стране, сообщил РИА Новости глава компании Андрей Гурьев.

Бразилия в настоящее время ведёт большой приватизационный проект общим объемом более 400 миллиардов долларов, который затрагивает практически все секторы экономики — газ, нефть, порты, железные дороги, аэропорты. Гурьев сообщил, что обсуждал вопрос участия в этой программе во время своих встреч на полях саммита БРИКС. Кроме того, в скором времени бразильские партнёры могут провести роуд-шоу проектов в России, добавил он.

"Мы для себя посмотрели определенные объекты, которые были бы нам интересны в связке с другим бизнесом. Это приватизация глубоководных портов, где бы мы могли делать свои хабы для дальнейшей дистрибьюции наших удобрений внутрь страны по Амазонке", — сказал Гурьев. "Мы будем смотреть на это достаточно активно. Здесь можно смотреть комплексно на поставки — как на экспорт в Бразилию, так и на импорт в Россию", — добавил он.

Гурьев, будучи главой совета предпринимателей России и Бразилии, также выразил надежду, что и другие российские бизнесмены увидят много интересного для себя в программе бразильской приватизации.

Группа "Фосагро " включает в себя АО "Апатит" (Череповец), его филиалы в Кировске, Балакове и Волхове, а также ряд других активов. Семья бизнесмена Андрея Гурьева контролирует 48,48% акций компании. Среди других крупных акционеров — ректор Петербургского горного университета Владимир Литвиненко (20,98%) и экс-член совета директоров компании Игорь Антошин (4,51%). Free float составляет 26,03%.

В структуре российского экспорта в Бразилию по итогам прошлого года основная доля поставок – более 70% — приходится на удобрения (почти 2 миллиарда долларов). "Фосагро" в 2018 году поставила удобрений в Бразилию на сумму более 400 миллионов долларов, что составляет 16% от всего российского экспорта в эту страну.