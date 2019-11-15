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МОСКВА, 15 ноя /ПРАЙМ/. Компания Delance Limited, подконтрольная кипрскому трасту, который действует в интересах семьи Сергея Петрова, начала изучать возможности продажи группы "Рольф". Это следует из сообщения Delance.

"Компания Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера "Рольф", объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы "Рольф", — говорится в сообщении.

Кипрский траст Calmco Trustees Limited, действующий в интересах семьи Петровых, владеет 98,32% в кипрской Delance Limited. Партнер — Игорь Маляров, у него 1,68% в Delance Limited. Компании Delance Limited принадлежит 99,9977% "Рольфа".

"Вопрос о продаже бизнеса рассматривался на протяжении нескольких лет и является взвешенным. "Рольф" является стабильным лидером рынка, наиболее прибыльным и эффективным игроком. Большой интерес к компании со стороны потенциальных инвесторов существовал всегда", — сообщает компания.

"Вопрос о продаже предварительно согласован советом директоров ООО "Рольф". На первоначальном этапе Delance Limited ожидает получения предложений от потенциальных покупателей из закрытого списка, после чего будет принято решение о начале переговоров", — отмечает представитель Delance.

В этот список, по его словам, входят российские и зарубежные инвестиционные институты и потенциальные стратегические инвесторы. Вся группа компаний будет продана одному покупателю, уточнил собеседник агентства, добавив, что мнение Петрова крайне важно для сделки, но он не является акционером "Рольфа" и его согласования не требуется.

Решение о продаже актива никак не связано с уголовным делом против основателя "Рольфа", заявил представитель Delance.

Следственный комитет России 27 июня сообщил, что возбудил против Петрова и ряда руководителей "Рольфа" уголовное дело о выводе средств по подложным документам. Следствие полагает, что Петров вывел за рубеж и присвоил себе 4 миллиарда рублей, продав "Рольфу" по "многократно завышенной" цене акции компании "Рольф Эстейт". Петров это отрицает.

Также в числе фигурантов дела директор департамента развития бизнеса "Рольфа" Анатолий Кайро. Он был задержан в конце июня в Москве, его обвиняют по пунктам "а" и "б" части 3 статьи 193.1 УК РФ о совершении операций с использованием подложных документов. Топ-менеджер был помещен под домашний арест.

В начале июля акционеры "Рольфа" вывели из совета директоров основателя группы Сергея Петрова и главу департамента развития бизнеса Анатолия Кайро, подозреваемых следствием в выводе средств из компании. Параллельно с этим, акционеры сократили численный состав совета директоров до трех человек и ввели в него руководителя кипрских структур "Рольфа" Екатерину Колмакову.