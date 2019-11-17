МОСКВА, 17 ноя /ПРАЙМ/. Возгорание произошло в воскресенье у берегов Южной Кореи на грузовом судне Silver Way, на борту находились 13 россиян, в результате инцидента никто не пострадал, сообщает портал Maritime Bulletin.

По его данным, пожар на судне, которое перевозило 2,5 тысячи тонн лесоматериалов, произошел приблизительно в 13.40 по местному времени (7.40 мск). Власти южнокорейского города Пхохан направили на место патрульные катера, команду пожарных и вертолет.

Несмотря на то, что из-за дыма борьба с огнем была затруднена, к 20.16 по местному времени (14.16 мск) пожар был потушен. Отмечается, что судно направлялось из российского города Находка в южнокорейский Пусан.