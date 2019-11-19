МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Ассоциация морских торговых портов прогнозирует рост грузооборота морских портов РФ по итогам 2019 года на 3%, до 850 миллионов тонн, заявил на форуме "Транспорт России" исполнительный директор ассоциации Серик Жусупов.

Грузооборот морских портов РФ в январе-октябре 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 3,2%, до 701,48 миллиона тонн.

"По итогам 2019 года мы ожидаем увлечения грузооборота практически на 3%, до 850 миллионов тонн, при этом у нас есть (задел — ред.) по пропускной способности и в настоящий момент пропускная способность составляет более 1,15 миллиарда тонн", — сказал Жусупов.

Грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 3,3%, до 843,4 миллиона тонн, а в 2024 году относительно уровня 2018 года будет выше как минимум на 26,5%, говорилось в прогнозе социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы, внесенном в сентябре в Госдуму правительством вместе с проектом бюджета.

В документах Росморречфлота к итоговому годовому заседанию коллегии ведомства и статистики за 2018 год отмечалось, что грузооборот морских портов РФ в 2019 году вырастет на 5,3% — до 859,8 миллиона тонн.

Грузооборот морских портов России в 2018 году увеличился на 3,8% по сравнению с 2017 годом и составил 816,46 миллиона тонн.