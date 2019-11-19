МОСКВА, 19 ноя /ПРАЙМ/. Положение российской авиакомпании "Ютэйр" непростое, но ситуация стабилизировалась, заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих во вторник в интервью телеканалу РБК.

Одиннадцать российских банков в 2015 году выдали авиакомпании "Ютэйр", испытывавшей значительные финансовые затруднения, два синдицированных кредита на общую сумму 38,6 миллиарда рублей. Перевозчик в конце 2018 года не выплатил проценты по одному из кредитов. После этого ряд банков-участников синдиката подали иски к "Ютэйр".

"Нынешнее положение "Ютэйр" непростое. Мы находимся с ними в постоянном контакте, в поиске способов, которые могли бы улучшить финансово-экономическое состояние авиакомпании", — сказал Дитрих.

"Сегодня оно стабилизировалось. Сегодня каких-либо критических явлений или развития ситуации в негативной плоскости мы не видим, это нас радует", — добавил он.

Дитрих отметил, что накопленная задолженность авиакомпании достаточно велика, но у "Ютэйр" есть возможность ее обслуживать, что внушает определенную надежду. Он также добавил, что компании, возможно, нужен инвестиционный взнос и инвестор, а также улучшение качества менеджмента.

"Ютэйр" — четвертая по величине авиакомпания в России, в 2018 году перевезла 7,9 миллиона пассажиров. В 2019 году "Ютэйр" планирует перевезти 8,9 миллиона пассажиров, нарастив пассажиропоток на 12%.