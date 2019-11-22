МОСКВА, 22 ноя /ПРАЙМ/. Международный аэропорт "эр-Риян" в йеменской провинции Хадрамаут возобновляет свою работу спустя четыре года после закрытия из-за начала военных действий в стране, сообщается в заявлении генерального управления гражданской авиации и метеорологии властей во временной столице Аден, опубликованном в Facebook

"После окончания подготовки международного аэропорта "эр-Риян" мы объявляем о его открытии (для принятия и отправки рейсов)", — говорится в заявлении.

Согласно документу, аэропорт на первом этапе будет работать с 6.00 до 18.00 по местному времени.

Военно-политический конфликт в Йемене между правительством и повстанцами-хуситами из шиитского движения "Ансар Алла" продолжается с 2014 года. На стороне правительства с марта 2015 года выступает военная коалиция арабских стран во главе с Саудовской Аравией. В декабре 2018 года стороны конфликта в Йемене впервые за несколько лет встретились за столом переговоров, которые были организованы под эгидой ООН в Стокгольме. Им удалось достигнуть ряда важных соглашений, в частности, об обмене пленными, прекращении огня в городе-порте на Красном море Ходейде и передаче его хуситами под контроль ООН.