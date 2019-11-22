ХАБАРОВСК, 22 ноя /ПРАЙМ/. Двухмиллионный пассажир с начала 2019 года зарегистрирован в пятницу в международном аэропорту Хабаровска, им стал сотрудник МЧС России из Петропавловска-Камчатского, сообщает воздушная гавань.

Отмечается, в прошлом году двухмиллионный пассажир был зарегистрирован 4 декабря.

"В международном аэропорту Хабаровск на рейсе EO667 Хабаровск — Петропавловск-Камчатский авиакомпании Nordwind (осуществляет полеты в рамках code-share соглашения о совместной коммерческой эксплуатации авиарейса с авиакомпанией Pegas Fly) зарегистрирован пассажир с порядковым номером 2 000 000 c начала 2019 года. Им стал 36-летний сотрудник МЧС России из Петропавловска-Камчатского Александр Капков, который находился в Хабаровске в командировке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что Капкову вручили сертификат на бесплатное годовое обслуживание в бизнес-зале нового терминала аэропорта и открытый билет "туда и обратно" из списка пяти новых внутренних направлений из Хабаровска, которые начала выполнять авиакомпания Nordwind в рамках стратегического партнерства с аэропортом. В течение года он может вылететь из Хабаровска во Владивосток, Южно-Сахалинск, Магадан, Петропавловск-Камчатский и Иркутск.

"Для нас отрадно, что двухмиллионного пассажира мы встречаем именно на внутрирегиональном маршруте… В последнее время основной рост пассажиропотока мы наблюдаем именно на региональных направлениях, а благодаря созданию новой современной инфраструктуры мы сможем эффективно реализовать транзитный потенциал аэропорта на внутренних направлениях", — приводятся в сообщении слова генерального директора аэропорта Юрия Кондратчика.

Ранее сообщалось, что новый терминал внутренних авиалиний международного аэропорта Хабаровск имени Г.И. Невельского, построенный с помощью преференциального режима ТОР и при участии Фонда развития Дальнего Востока, запущен в сентябре этого года на пятом Восточном экономическом форуме президентом РФ Владимиром Путиным. Ход строительства терминала находился под контролем вице-премьера, полпреда президента РФ Юрия Трутнева. С октября этого года новый терминал начал обслуживать все рейсы.