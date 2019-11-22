ВАШИНГТОН, 22 ноя — ПРАЙМ. Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck грузоподъемностью в 1,5 тонны и стоимостью от 40 тысяч долларов. Трансляция мероприятия шла на сайте производителя.

"Он не похож ни на один другой", — заявил основатель компании Илон Маск, представляя угловатую машину с футуристическим дизайном.

По его словам, новый пикап будет похож по функциональным особенностям на популярную бензиновую модель Ford F-150. При этом, уточняет Маск, его Cybertrack похож на "бронированную машину пехоты из будущего", и вообще дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года.

По словам Маска, новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, однако же Маск заметил, что стальной шарик, с помощью которого это было сделано, отлетел в сторону и в салон не попал.

Грузоподъемность Cybertrack составляет 3,5 тысячи фунтов (более 1,5 тонны), он может буксировать прицеп весом до 14 тысяч фунтов (6,4 тонны). В различных комплектациях встроенного аккумулятора хватит на 250, 300 и более чем 500 миль (примерно 400, 500 и 800 километров). Зарядка может осуществляться от электросети с напряжением 110/220 вольт. В стандартную комплектацию входят автопилот, автопарковка, полный привод.

Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за $39990 долларов, модель с 300-мильным ходом за $49990 и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами будет начинаться от $69990. По словам Маска, тот факт, что грузовик будет пользоваться электричеством, более дешевым, чем газ, позволит снизить стоимость эксплуатации со средних 780 долларов в месяц для традиционных бензиновых моделей до примерно 570 долларов в месяц.

Сроки поступления пикапа в продажу Маск не назвал.

Для того, чтобы преуспеть на рынке пикапов, Маску потребуется выиграть конкурентную борьбу у таких гигантов, как Ford и General Motors. Для сравнения, грузовик F-150 уже более 35 лет остается наиболее продаваемым пассажирским автомобилем в США — более 1 миллиона машин в год. Ford также намерен представить электрический пикап в ближайшие годы.