МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль — пикап Cybertruck.

Американская компания Tesla, специализирующаяся на электрических автомобилях, представила в ночь на пятницу свое новое изделие — пикап Cybertruck. Дизайн сделан по образцу научно-фантастического фильма "Бегущий по лезвию", действие которого происходит в ноябре 2019 года. Самая дешевая модель Cybertrack будет продаваться за 39 990 долларов, модель с запасом хода 300 миль — за 49 990 долларов и, наконец, "топовая" комплектация с запасом хода в 500 миль и с тремя электромоторами — от 69 990 долларов.

"На данный момент уже 146 тысяч заказов, 42% выбрали с двумя моторами, 41% — с тремя и 17% с одним. Без какой-либо рекламы и платного продвижения", — написал Маск в Twitter.

Наиболее популярным комментарием к записи стало замечание о том, что "мемы – лучшая форма бесплатной рекламы".

Во время презентации автомобиля Маск заявил, что новый грузовик в буквальном смысле пуленепробиваемый — для дверей используется тот же сплав, что и при создании космических ракет SpaceX. Однако ударопрочное стекло машины разбили во время демонстрации прямо на сцене, Маск на это заметил, что стальной шарик, с помощью которого это было сделано, отлетел в сторону и в салон не попал.