МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Пожар, возникший в гаражном кооперативе, стал причиной возгорания крыши административно-бытового помещения РЖД на Михалковской улице в Москве, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

Ранее столичный главк МЧС сообщал, что на Михалковской горели административное здание и четыре гаража, площадь возгорания достигала 200 квадратных метров. Пожар был потушен.

"Возникший в гаражном кооперативе пожар стал причиной возгорания крыши административно-бытового помещения ОАО "РЖД" на Михалковской улице", — сообщили в пресс-службе РЖД в воскресенье.

Там добавили, что были вызваны пожарные расчеты. По предварительной информации, никто не пострадал.

"Ситуация не влияет на движение поездов МЦК, а также не угрожает пассажирской инфраструктуре", — отметили в компании.

Собеседник агентства напомнил, что ранее в СМИ появилась информация о якобы возгорании здания управления и обслуживания железных дорог ОАО "РЖД". "Она не соответствует действительности", — отметили в компании.