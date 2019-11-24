ХЕЛЬСИНКИ, 24 ноя /ПРАЙМ/. Авиакомпания Finnair отменила все рейсы в Россию и обратно, выполняемые в понедельник, из-за забастовки солидарности профсоюза работников авиационной отрасли (IAU) с почтальонами, следует из сообщения перевозчика.

В Финляндии с 11 ноября продолжается забастовка почтальонов, работающих днем. Неоднократные переговоры почтальонов и их работодателей ни к чему не привели и зашли в тупик. В четверг вопрос забастовки вышел на правительственный уровень. Разрешением ситуации занимается министр местного самоуправления и управления собственностью Финляндии Сирпа Паатеро. Основа спора — перевод почтальонов из одного юридического лица почтовой организации в другое, а вместе с этим и переход почтальонов в другой профсоюз.

Ранее Finnair сообщила об отмене 250 из 377 рейсов, выполняемых в понедельник.

Как следует из уточненного графика, отменены все рейсы в Россию в понедельник — в Москву и Санкт-Петербург.

"Отменены рейсы в понедельник из Хельсинки в Москву и обратно: AY711/AY712, AY715/AY716, AY713/AY714, а также только из Хельсинки в Москву AY719, отменены рейсы из Хельсинки в Санкт-Петербург и обратно AY701/AY702, AY707/AY708, AY705/AY706, а также только из Хельсинки в Санкт-Петербург AY703", — говорится в сообщении.

Finnair выполняет до шести рейсов ежедневно в Москву (аэропорт "Шереметьево"), из которых три рейса собственных, другие три выполняется совместно с "Аэрофлотом" по соглашению код-шеринг, в Санкт-Петербург Finnair является единственным перевозчиком.