МОСКВА, 24 ноя /ПРАЙМ/. Число вагонов поездов на первых двух Московских центральных диаметрах в ближайшие две недели увеличится, проезд в это время будет бесплатным, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

"В связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД (количество пассажиров в рабочие дни превысило полмиллиона человек) приняли решение с 25 ноября на МЦД-2 увеличить составность всех поездов до 10-11 вагонов", — написал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте"

Таким образом, в часы пик количество пассажирских мест будет больше на 30%, а с момента запуска — на 49%, отметил Собянин.

"На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней", — добавил мэр.

"Для более тщательной наладки билетной системы ЦППК приняли решение на ближайшие две недели сделать проезд на электричках по МЦД бесплатным", — отметил Собянин.

Ранее сообщалось о проблемах на двух МЦД в первые два дня их работы: в четверг некоторое время не работали турникеты, а утром в пятницу сбой в движении поездов на МЦД-2 (D2) произошел из-за неисправности механизма закрытия дверей в поезде "Иволга" после удержания дверей пассажирами.

Движение по первым двум маршрутам МЦД запустили 21 ноября президент России Владимир Путин, мэр Москвы Сергей Собянин и гендиректором РЖД Олег Белозеров. Общая протяженность МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" составляет 52 километра, а МЦД-2 "Курско-Рижский" — 80 километров. На двух диаметрах расположены 57 станций, с 19 из которых можно сделать пересадку на метро, Московское центральное кольцо и радиальные направления железной дороги.

В будущем количество станций увеличат до 66, а число пересадок — до 27. Благодаря МЦД-1 и МЦД-2 общественный транспорт станет доступнее для более 4 миллионов жителей Москвы и Московской области.