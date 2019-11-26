ДУБАЙ, 26 ноя /ПРАЙМ/. Авиакомпания Flydubai, самолет которой потерпел катастрофу при посадке в Ростове-на-Дону в 2016 году, собирается завершить процесс заключения мировых соглашений по искам родственников жертв крушения, заявил исполнительный директор Гейт аль-Гейт, комментируя окончательный отчет о причинах авиакатастрофы Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Пассажирский Boeing 737-800 компании Flydubai, летевший из Дубая, разбился в Ростове-на-Дону в ночь на 19 марта 2016 года. Самолет упал левее взлетно-посадочной полосы. На борту находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, все они погибли. Как следует из опубликованного во вторник итогового доклада Межгосударственного авиационного комитета (МАК), авиакатастрофа Boeing-737 Flydubai в Ростове-на-Дону случилась из-за допущенной командиром ошибки пилотирования.

"Авиакомпания Flydubai стремится предоставить справедливую компенсацию всем, кто потерял близких в происшествии с рейсом FZ 981. Большинство семей завершили судебные процессы и заключили мировые соглашения по выплате компенсаций и намерены завершить этот процесс. Детали этих соглашений — предмет конфиденциальных переговоров между Flydubai и каждой семьей. Они не подлежат разглашению", — отметил аль-Гейт, чьи слова приводятся в комментарии авиакомпании, полученном РИА Новости.

Он отметил, что долгосрочная служба поддержки родственников была создана через десять дней после происшествия для оказания помощи семьям на протяжении длительного периода времени. Служба продолжает работать и сейчас. Связаться с ней можно по телефону или электронной почте 24 часа в сутки.

"Наша служба поддержки родственников готова оказать любую помощь и будет работать до тех пор, пока в этом не пропадет необходимость", — добавил глава авиаперевозчика. По его словам, обязанности службы поддержки родственников состояли в том, чтобы оказывать помощь семьям в период репатриации, в передаче личных вещей, организации похорон, годовщин, координировать процесс выдачи компенсаций, и сейчас сотрудники службы готовы оказать поддержку родственникам.