МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. ОСК вслед за РЖД и АК "Алроса" сменит название главы компании с президента на гендиректора, следует из выступления главы корпорации Алексея Рахманова на расширенном заседании "Российское судостроение и роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отрасли".

Должность президента РЖД была переименована в генерального директора в 2017 году. Должность единоличного исполнительного органа АК "Алроса" была переименована из "президента" в "генерального директора — председателя правления" в 2018 году.

"О структуре корпорации – за последние 5 лет мы скрупулезно перестраивали структуру управления. Структуру управления финансами, персоналом, капитальным строительством и многими другими функциональными направлениями, централизовали деятельность ОСК. Но организационные изменения нужно продолжить. Вчерне согласована с советом директоров новая организационная структура…. На очереди изменения устава. Я, как и руководители предприятий группы ОСК,… буду именоваться генеральным директором", — сказал Рахманов.

Президент ОСК Алексей Рахманов был переизбран в должности в июле 2019 года. Согласно опубликованному уставу ОСК, президент корпорации избирается сроком на пять лет.

Рахманов возглавляет ОСК с 2014 года.

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли, на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.