МОСКВА, 26 ноя /ПРАЙМ/. Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) в 2019 году передаст заказчикам 13 гражданских судов, сообщил глава корпорации Алексей Рахманов на расширенном заседании "Российское судостроение и роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отрасли".

Доля гражданского судостроения в общей выручке предприятий Объединенной судостроительной корпорации в 2019 году достигнет свыше 17%, сообщал в июне Рахманов.

"Напомню: в 2008-2013 годах сданы 45 судов. В 2014-2018 годах их было уже 66. План нынешнего года – 13 единиц. В постройке находятся 73 судна", — сообщил Рахманов.

Он сообщил также, что на сегодня портфель заказов корпорации "существенно превышает триллион рублей".

ОСК — крупнейшая судостроительная компания России, создана в 2007 году со 100% акций в федеральной собственности. В холдинг входит около 40 предприятий и организаций отрасли, на базе ОСК консолидирована большая часть отечественного судостроительного комплекса.