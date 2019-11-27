МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Поезд с плацкартом и купе, где есть душ, но нет хлопающих дверей между вагонами, в среду отправится в России в свой первый рейс, следует из сообщения "Федеральной пассажирской компании" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам пассажиров в дальнем следовании).

"Двадцать седьмого ноября с Курского вокзала столицы в первый рейс с пассажирами отправится обновленный состав фирменного поезда №71/72 "Белогорье" сообщением Москва–Белгород. В его состав включены плацкартные и купейные вагоны нового модельного ряда…. Также в каждом вагоне сделали душевую кабину", — говорится в сообщении ФПК.

ДУШ, РОЗЕТКИ И ДРУГОЕ

Российский "Трансмашхолдинг" (ТМХ) построил для ФПК новые вагоны купе и плацкарт, в которых есть душ, холодильник и микроволновка, а также розетки и USB-разъемы. Купе оборудованы, розеткам, USB, откидными столиками и индивидуальными сейфами. В сложенном виде нижние полки представляют собой аккуратный диван с подголовниками, верхние полки – почти незаметны и выглядят как часть стены.

В плацкарте все места оснащены розетками или разъемами USB. Стены в бежевых тонах, полки — лазоревого цвета. У каждой полки — индивидуальное освещение. Столик между нижними полками откидывается вверх, что создает дополнительное пространство.

"Новая сцепная конструкция позволила организовать новые сервисные зоны для пассажиров. В них находятся вендинговые автоматы с едой и напитками, аппаратами для фильтрации, нагрева и охлаждения воды. Также в дополнительных сервисных зонах расположены холодильники, микроволновые печи и дополнительные раковины для мытья рук, продуктов и посуды", — говорится в анонсе ФПК на запуск поезда.

Добавляется, что в туалетных комнатах размещены сенсорные краны для бесконтактной подачи воды и мыла, а также электросушилки для рук. Кроме того, в одной из комнат установили пеленальный столик для пассажиров с маленькими детьми.

НЕТ ХЛОПАЮЩИХ ДВЕРЕЙ

Ещё одной "фишкой" новых вагонов стало то, что они сделаны в виде двухвагонного сцепа. Гендиректор ФПК Петр Иванов в октябре сообщал журналистам, что в этом подвижном составе герметичный переход между вагонами, что, особенно в зимних условиях, создает максимум комфорта для пассажира. "То есть хлопанье дверьми — всё это уходит", — пояснял он.

"Подвижной состав нового модельного ряда выполнен в виде двухвагонных сцепов из плацкартных и купейных вагонов. Такая конструкция обеспечивает наиболее комфортные условия для проезда пассажиров за счет более эффективного использования общего пространства. Герметичный переход между двумя вагонами обеспечивает сохранение тепла, усиливает шумоизоляцию, а также обеспечивает наиболее безопасный и комфортный переход по всей длине состава", — говорится в анонсе ФПК.

Всего ФПК заказала у группы ТМХ до 2025 года 3,7 тысячи пассажирских вагонов на 237 миллиардов рублей. Договор предусматривает поставку одноэтажных и двухэтажных вагонов различных типов, в том числе купейных и плацкартных.