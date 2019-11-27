МОСКВА, 27 ноя /ПРАЙМ/. Компания "Русатом Карго" (логистический оператор госкорпорации "Росатом") объявила конкурс на разработку наиболее эффективной маркетинговой стратегии проекта грузовых перевозок по Северному морскому транзитному коридору между Европой и Восточной Азией, на который планируется перевести часть существующего грузопотока через Суэцкий канал, старт проекта намечен на 2027 год, следует из материалов на сайте закупок Росатома.

Ранее в ряде СМИ написали, что Росатом намерен войти в новый для себя бизнес морских перевозок и стать одним из 15 крупнейших морских перевозчиков в мире. Планируется возить грузы из Азии в Европу по Северному морскому пути, перенаправив часть грузов с южного пути. Сообщалось, что Росатом рассчитывает выйти на объем перевозок в 72 миллиона тонн грузов в год, в основном контейнерных – 43 миллиона тонн. Реализация этих планов, по данным СМИ, потребует от госкорпорации вложений в 7 миллиардов долларов. Замминистра транспорта РФ — руководитель Росморречфлота Юрий Цветков отмечал, что Минтранс не знаком с планами Росатома, вопрос требует детального обсуждения.

Как поясняется в техническом задании на предстоящие работы, Росатом инициировал проект "Северный морской транзитный коридор (СМТК)" в рамках своего нового бизнес-направления "Международная логистика", чтобы обеспечить конкурентоспособность Северного морского пути как международной транспортной магистрали. СМТК — морской арктический маршрут между Северной Европой и Восточной Азией, который формируется за счет предоставления услуг по транзиту грузов по Северному морскому пути через перевалочные порты-хабы на западной и восточной границах России.

Под Северной Европой здесь понимаются территории, входящие в географические границы СМТК: Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Германия, Нидерланды, Бельгия, Франция, Великобритания, Ирландия, Исландия.

Проект СМТК нацелен на привлечение международных транзитных морских грузоперевозок, а также развитие соответствующей инфраструктуры, в том числе строительство необходимых транспортно-логистических узлов и коммерческого флота. "Начало коммерческой эксплуатации СМТК (начало отгрузок) планируется в 2027 году", — говорится в техническом задании.

Компания "Русатом Карго" намерена стать лидером на рынке логистических услуг за счет привлечения международного транзитного грузопотока на магистраль СМТК. "Одним из условий достижения данной цели (является) определение и анализ целевого сегмента рынка проекта и потенциальной грузовой базы", — поясняется в техзадании.

Заказанные "Русатом Карго" работы включают определение и анализ целевого сегмента рынка в разрезе грузоотправителей. Эта задача предполагает, в том числе, анализ товарооборота между странами Восточной Азии и Северной Европы (в географических границах СМТК и с позиций экономической целесообразности), анализ долгосрочных стратегий ключевых грузоотправителей и определение ключевых выгод от использования СМТК для каждого грузоотправителя, определение конкурентных преимуществ и устойчивости проекта СМТК, в том числе с учетом геополитических условий.

Также надо будет оценить потенциал перевода на СМТК грузопотока Южного морского пути (пролегающего через Суэцкий канал) как в стоимостном (в долларах), так и натуральном (в тоннах) выражении. Наконец, предстоит выполнить детальный прогноз грузопотока СМТК на 2027-2050 годы в трех вариантах — базовом, пессимистичном и оптимистичном — и разработать наиболее эффективную маркетинговую стратегию СМТК.