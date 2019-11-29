МОСКВА, 28 ноя /ПРАЙМ/. Верховный суд России согласился с позицией нижестоящего окружного суда, который признал законной выплату семье основных акционеров "Трансаэро" Ольги и Александра Плешаковых около 60 миллионов рублей дивидендов за 2013 год, следует из опубликованного в четверг определения суда.

ВС РФ отклонил кассационные жалобы конкурсного управляющего авиакомпании Алексея Белокопыта и банка ВТБ, просивших отправить дело для пересмотра в Судебную коллегию по экономическим спорам.

Арбитражный суд Северо-Западного округа в августе, рассмотрев кассационные жалобы ответчиков, отменил вынесенное в июле постановление Тринадцатого арбитражного апелляционного суда, обязавшего семью Плешаковых вернуть дивиденды, и оставил в силе принятое в апреле в их пользу определение арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленобласти.

Белокопыт в рамках дела о банкротстве оспорил выплаты в июле 2014 года дивидендов Ольге и Александру Плешаковым, их дочерям Наталье и Татьяне Плешаковым, а также Татьяне Анодиной, матери Плешакова, главе Межгосударственного авиационного комитета. По мнению управляющего, у "Трансаэро", осенью 2015 года прекратившей полеты, отсутствовали основания для распределения прибыли и выплаты дивидендов, сделки были совершены при злоупотреблении правом ответчиками, которые занимали в компании руководящие должности и не могли не знать о ее кризисном состоянии.

Суд первой инстанции с доводами Белокопыта не согласился. В его определении со ссылкой на более ранние судебные акты говорится, что у "Трансаэро" отсутствовали признаки неплатежеспособности на момент выплаты дивидендов и даже в более поздние периоды. Как указал суд, должник испытывал финансовые трудности, но продолжал осуществлять деятельность, получал "выручку в значительном объеме, который не был снижен и в спорный период, и имел план по выходу из финансового кризиса".

Апелляционный суд отменил судебный акт первой инстанции и частично удовлетворил требование управляющего, отказав ему только во взыскании с ответчиков процентов. Суд взыскал в конкурсную массу "Трансаэро" с Ольги Плешаковой более 23,5 миллиона рублей, с Александра Плешакова – 23,3 миллиона рублей, с Татьяны Анодиной – 3,8 миллиона рублей, с Натальи и Татьяны Плешаковых – почти по 4,5 миллиона рублей.

ВС РФ поддержал выводы первой инстанции и суда округа о том, что "на момент выплаты дивидендов должник не являлся неплатежеспособным, в связи с чем не имеется условий для признания оспариваемых сделок недействительными".

В сентябре 2017 года арбитражный суд признал "Трансаэро" банкротом и ввел в отношении нее процедуру конкурсного производства. В материалах суда говорится, что обязательства авиакомпании почти в 144 раза превышали стоимость ее реальных активов. До краха "Трансаэро" занимала второе место в РФ по пассажирообороту.