Авиарейс из Уфы на китайский Хайнань задержан на сутки из-за неисправности самолёта
УФА, 29 ноя /ПРАЙМ/. Более 340 пассажиров авиарейса Уфа — Санья более суток будут ожидать вылета из-за неисправности самолёта, сообщили РИА Новости в международном уфимском аэропорте.
"В связи с неисправностью воздушного судна задержан рейс Уфа — Санья F7-9741 авиакомпании I Fly. Плановое время вылета 15.30 (13.30 мск) 28 ноября, предварительное время вылета 18.30 (16.30 мск) 29 ноября", — рассказал собеседник.
Таким образом предварительно время задержки составит 25 часов, заявили в аэропорту.
"На рейс зарегистрированы 343 пассажира. Им предоставлены напитки, горячее питание, расселение в гостиницы города",- пояснил собеседник.
В авиапарке компании только Airbus.
https://1prime.ru/transport/20191129/830616628.html