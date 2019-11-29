ВЛАДИВОСТОК, 29 ноя /ПРАЙМ/. Строительство единственного моста из России в Китай завершилось на реке Амур в Благовещенске, сообщает правительство Приамурья.

"Губернатор в выступлении (на открытии Амурского экономического форума) отметил, что в регионе завершено строительство мостового перехода через реку Амур, начался процесс оформления документов", — говорится в сообщении.

По словам Орлова, через несколько дней состоится также торжественное открытие газопровода "Силы Сибири", по которому начнутся поставки российского газа в Китай, начато строительство уникальной трансграничной канатной дороги.

Возведение трансграничного мостового перехода в китайский Хэйхэ стартовало в 2016 году, стыковка двух частей состоялась 31 мая 2019 года. Мост сделали вантовым с низкими пилонами (экстрадозный) с двухполосной автодорогой. Ожидается, что его пропускная способность составит 630 грузовиков, 164 автобуса, 68 легковых автомобилей и около 5,5 тысячи человек в сутки.

Орлов в интервью РИА Новости рассказывал, что мост достроят в этом году, но документы по плану будут оформлять вплоть до апреля 2020 года и к концу апреля мост "должен поехать". Сначала по мосту будет разрешен проезд только грузового транспорта, без пассажирского. Это временная схема движения. Как сказал Орлов, Росгранстрой к середине 2021 года должен построить постоянный пункт пропуска для моста, сейчас идет его проектирование.