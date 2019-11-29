ЯКУТСК, 29 ноя /ПРАЙМ/. Модель окупаемости моста через Лену в Якутске не предполагает плату за проезд легковых авто, плата будет взиматься с большегрузов, сообщил глава региона Айсен Николаев.

В пятницу утром Николаев и президентский полпред на Дальнем Востоке вице-премьер Юрий Трутнев побывал на месте строительства автомобильного моста в самом узком месте Лены, в районе села Старая Табага в 30 километрах от Якутска. Сейчас Лена делит Якутию пополам. Сам Якутск и аэропорт с одной стороны, железнодорожная станция и трассы в остальные регионы Дальнего Востока — с другой. Зимой используют ледовые переправы, а летом паромы.

"Мы примерно считаем, что 83 миллиарда рублей — это с учетом НДС, предварительно сама стоимость будет около 65 миллиардов. Модель окупаемости моста не предполагает плату за проезд легкового транспорта, плата будет взиматься с большегрузов", — сказал глава Якутии.

"Но главное ведь, не в том, чтобы мост окупился как объект. От строительства моста через реку Лена мы имеем огромный социально-экономический эффект. У нас снижаются затраты на завоз грузов на 4 миллиарда 100 миллионов в год как минимум. Это за счет того, что у нас исчезает сезонность. У нас возрастает транспортная доступность", — продолжил он.

По словам губернатора, потенциальных инвесторов много. "Я не считаю, что там проблемы будут. То, что аналитический центр дал хорошую оценку, служит для инвесторов гарантией", — сказал Николаев.

Он пояснил, что первоначально реализация проекта будет финансироваться за счет частных инвесторов. "Сейчас много разговоров о том, что в федеральном бюджете 2020 года этих средств нет, но наша финансовая модель и не предполагала, что в 2020 году средства нужны именно федерального бюджета. Финансирование будет за счет частных инвесторов на прохождение госэкспертизы и так далее, с соответствующим выходом на работы в 2021 году", — сказал глава региона.

Николаев также рассказал о выборе оптимального варианта подъездных путей к мосту.

"Были проекты, которые предполагали, что дорога к мосту пройдет по деревне Старая Табага. Второй вариант – обходной, он очень затратный. Мы со специалистами поработали, и пришли к варианту, когда дорога, примыкая к Старой Табаге, не задевает жилые дома. На строительство подъездных проектов есть компании, которые готовы заявляться на частную концессионную инициативу, на свой страх и риск", — сказал Николаев.

"Если мы это принимаем, то готовится проектно-сметная документация и госэкспертиза. При этом условия – что в течение года республика Саха (Якутия) и правительство Российской Федерации выделяют средства гранта. Если этого не случится, то проект будет сворачиваться", — заявил глава Якутии.

Ширина Лены доходит местами до 20 километров, в районе Якутска – пять-семь километров, а рядом с селом Старая Табага находится самое узкое место, где ширина реки составляет лишь 2,5 километра.