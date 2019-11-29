ЯКУТСК, 29 ноя /ПРАЙМ/. Интенсивность движения по мосту через реку Лена у Якутска составит почти 6 тысяч машин в сутки, его длина составит более 3 километров, сообщается в паспорте объекта.

В пятницу утром вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе (ДФО) Юрий Трутнев в сопровождении главы региона Айсена Николаева побывал на месте строительства автомобильного моста через Лену в районе села Старая Табага в 30 километрах от города Якутска. Ширина реки доходит местами до 20 километров, в районе Якутска – пять-семь километров, а на предполагаемом месте в верховьях Лены рядом с селом Старая Табага находится самое узкое место, где ширина реки составляет лишь 2,5 километра. На авто из Якутска до Старой Табаги полчаса езды.

Общая стоимость объекта составит свыше 83 миллиардов рублей. Финансирование из капитального гранта составит более 54 миллиардов рублей, в том числе из федерального бюджета — 47 миллиардов 909 миллиона рублей (75%), регионального – 6 миллиардов 388 миллиона рублей (10%). Заемные средства и средства инвестора – свыше 29 миллиардов рублей.

"Прогнозная интенсивность движения — 5800 авто в сутки", — говорится в паспорте моста. Согласно техническим характеристикам, дорога включает две полосы движения. Протяженность моста составит 3,12 километра, протяженность подъездных подходов — 10,9 километра. Предельные тарифы проезда по Ленскому мосту для грузовых автомобилей составят от 944 до 2018 рублей.

Проектирование моста должно занять 2020-2021 годы, строительство — с 2021 по 2025 годы, эксплуатация — с 2025 по 2044 годы. Ожидается, что мост позволит снизить затраты на "северный завоз" на 4,1 миллиарда рублей ежегодно.

Ранее сообщалось, что, по словам главы региона Айсена Николаева, модель окупаемости моста через Лену в Якутске не предполагает плату за проезд легковых авто, деньги будут брать с большегрузов. Сейчас Лена делит Якутию пополам. Сам Якутск и аэропорт с одной стороны, железнодорожная станция и трассы в остальные регионы Дальнего Востока — с другой. Зимой используют ледовые переправы, а летом паромы.