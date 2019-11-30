МОСКВА, 30 ноя /ПРАЙМ/. Девять крымчан находятся на борту задержанного в Портленде нигерийского судна, сообщила РИА Новости инспектор Международной организации транспортных рабочих (ITF) Ольга Ананьина.

Как ранее сообщало Агентство по мореходству и охране побережья, судно под флагом Нигерии было задержано в начале недели после того, как его отбуксировали в порт Портленда после проблем с энергоснабжением. Судну было предписано оставаться в порту до момента, пока не будет "достигнуто полное соответствие требованиям, предъявляемым к торговым судам". Паром Jireh следовал из Норвегии в Сенегал, на его борту находятся девять человек.

"Судно пока задержано ПСК (портовый контроль — ред), на борту 9 человек, крымчане", — сообщила РИА Новости Ананьина, отвечая на вопрос, находятся ли на судне россияне.

Во вторник, 26 ноября, корабль посетили представители агентства, британской пограничной службы и медицинской службы порта. До этого судно заходило в порт на острове Гернси, где представители Красного Креста с 13 по 23 ноября передавали команде продовольствие и теплую одежду. По заявлению местных властей, команда корабля просила разрешения встать на стоянку в порту до окончания зимы, однако в этом было отказано из-за недостатка места.